Solskjaer: see oli meie kõige kehvem mäng

"Meil oli suurepärane seeria ja nüüd me oleme kaotanud kaks mängu järjest. Arsenali vastu me lihtsalt ei suutnud väravat lüüa ja tänane oli väga nõrk - kõige kehvem mäng, mida oleme näidanud," rääkis Solskjaer pärast FA Cupi veerandfinaalkohtumist.

Oma olukorra kohta Unitedis ei osanud norralane midagi uut öelda: "Olen siin vähemalt kuni suveni. Meil on veel koduliigas ja Meistrite liigas paljugi, mille nimel mängida."

Kui veel nädal tagasi arvati, et Solskjaeri lepingupikendus Unitediga on vaid aja küsimus, siis kaks viimast kaotust on norralase aktsiaid pisut langetanud.