Solskjaer pärast üllatust: kaotasime, sest vastane oli meist parem

"Põhjuseid, miks me kaotasime, on palju, kuid kõige tähtsam oli see, et nad olid meist paremad. Selleks, et saada piisavalt teravaks, on meil veel pikk tee minna," lausus Solskjaer kohtumise järel.

Norralase sõnul on meeskond tippvormist veel kaugel, sest eelmine hooaeg lõppes nende jaoks alles 16. augustil ja mehed pole piisavalt värsked.

Solskjaer jätkas: "Me nägime teravuse puudust juba esimese kümne minutiga. Vastased said stardipakkudelt väga kiiresti välja. Meie eksisime, tegime vigu ja nad haarasid initsiatiivi. Ja kui nad said esimese värava, teadsime, et edaspidi võitleme suure ja väga hästi organiseeritud müüri vastu."