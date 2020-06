Solskjaer nimetas David de Gea mantlipärija

Manchester Unitedi noorteakadeemias jalgpallihariduse saanud Henderson on viimased kaks aastat mänginud laenul Sheffield Unitedis. Sheffieldis esinumbriks kerkinud Henderson aitas mullusel hooajal meeskonnal tõusta Premier League'sse, kus hoitakse tänavu üllatuslikult koguni seitsmendat kohta.

"Dean on teinud aastate jooksul mõned väga head otsused ning ta on arenenud fantastiliselt," kiitis norralane Solskjaer noort väravavahti. "Vaatame praegu, kus ta võiks järgmisel hooajal mängida, kuid midagi pole veel otsustatud."

"Praegune hooaeg on tema jaoks olnud suurepärane kogemus. Dean on oma esitustega tõestanud, et temast saab millalgi Inglismaa jalgpallikoondise ja Manchester Unitedi esiväravavaht," jätkas loots.

Tõenäoliselt Henderson lähiajal Unitedis veel suurt võimalust ei saa, sest klubi pikaaegne esinumber David de Gea sõlmis alles mullu septembris meeskonnaga uue nelja aasta pikkuse lepingu. Samas tõdes Solskjaer, et midagi kivisse raiutud pole. "Minu töö pole hoida mängijaid õnnelikuna ning hoida neid meeskonnas või mitte. See sõltub osaliselt nende enda vastutusest mängida edukalt," tõdes ta.