Solskjaer Mourinho naasmisest: tsirkus on tagasi

Solsjkaer teatas küll Sheffield Unitediga mängu pressikonverentsi alustuseks, et peab ajakirjanikke kurvastama, sest jutt ei tule Josest (Mourinho) ega Mauriciost (Pochettino), kuid ajakirjanike kuuest esimesest küsimusest kolm puudutasid just Mourinhot.

"Tore, et Jose on tagasi, eriti teie jaoks. Vahest ka minu jaoks, sest te saate rääkida ja kirjutada muudest asjadest," lausus Solskjaer ja lisas: "Jose tagasitulek saab olema suur vaatemäng ja tsirkus."

Küsimusele, mis ta arvab sellest, et Tottenhamis tööta jäänud Pochettinot seostatakse juba Manchester Unitediga, vastas Soljskaer: "See ei huvita mind üldse, sest mul on maailma parim töö. Mina keskendun oma tegemistele ja üritan Manchester Unitedis anda endast parima. Räägin pidevalt Edi (Ed Woodward - Unitedi tegevjuht) ja omanikega sel teemal, kuidas seda klubi edasi arendada. Ühe klubi peatreeneri vahetus ei muuda selles osas midagi."

Kui Premier Leagues`is 7. kohal asuv Manchester United kohtub pühapäeval võõral väljakul Sheffield Unitediga, siis Mourinho debüütmäng Tottenhami bossina on homme võõrsil West Hami vastu. Tottenham on hetkel alles 14. kohal.