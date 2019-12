Solskjaer lükkas kuulujutud vallandamisest ümber: need on jultunud valed

Ole Gunnar Solskjaeri tulevik on kehvade tulemuste tõttu terve senise hooaja küsimärgi all olnud. 14. vooru järel ollakse 18 punktiga alles üheksandal kohal. Hooaeg jätkub Unitedi jaoks kolmapäeval, kui vastamisi minnakse Tottenhamiga. Täna hakkasid Inglismaa meedias levima jutud, et Solskjaer olevat juba mängijatele teada andnud, et potentsiaalse kaotuse korral jääb see tema viimaseks kohtumiseks.

"Mul läheb hästi ning mul pole ühtegi probleemi," rääkis Solskjaer mängueelsel pressikonverentsil. "Vahel ajab naerma, kui lugeda artikleid, kus ma ühte või teist olevat öelnud."

"Vähemalt tean, et need väidetavad allikad pole tegelikult olemas ning on välja mõeldud. Need on jultunud valed."

Unitedi mäng Tottenhamiga on eriline ka sellepoolest, et Tottenhami peatreenerina astub Unitedile vastu Jose Mourinho. Tegu on esimese kohtumisega pärast Unitedist vallandamist, mille portugallane endise koduklubi vastu peab.

"Ma ei usu, et see, kes on vastaste peatreener, mõjutab minu mängijate motivatsiooni," jätkas Solskjaer. "Nad on motiveeritud mängima Unitedi eest edukalt, sest teavad, et igas mängus tuleb tuleb tõestada enda kohta meeskonnas."