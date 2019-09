Solskjaer lubas jaanuaris uue ründaja osta

Lukaku müüdi suvel Milano Interile 73 miljoni naelsterlingi eest, Sanchez siirdus samasse klubisse aastasele laenule.

Solskjaer tunnistas, et ründeliin vajab tugevdamist, kuid suvel jäi see tegemata, sest turul polnud õiget mängijat. "Muidugi oleksime ostnud, kui saanuksime õige mängija. Turul oli ründajaid, kuid mtte sellist, keda meie tahtsime," sõnas peatreener ajakirjanike küsimustele vastates.

Lukaku lahkumise kohta ütles norralane: "Romil oli aeg lahkuda. Ta teab seda. Ta ei tahtnud enam siin olla. Mis mõtet on kinni hoida mängijat, kes ei taha olla? Ja meil polnud mõtet osta mängijat, kelle osas me polnud 100% kindlad, et ta on õige mees. Me peame tegema pikaajalisi otsuseid."

Solskjaer vihjas selgelt, et jaanuaris läheb United uut ründajat hankima. "Otsime loovust ja väravaid. Me peame rohkem skoorima, kahtlemata. Oleme kaitses hästi alustanud, ent rünnak jätab soovida."

Mitmed Briti väljaanded on ühe ründajana, keda Solskjaer võib soovida, välja toonud Torino Juventuse kesktormaja Mario Mandžukići. 33-aastane horvaat ei kuulu Juventuse bossi Maurizio Sarri plaanidesse, sest itaallane ei registreerinud teda ka Meistrite liiga mängudele.

Hetkel on Unitedi ründeliinis vaid Marcus Rashford, Anthony Martial ja nooruke Mason Greenwood, kusjuures kaks esimest on hädas vigastustega.