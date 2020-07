Solskjaer loodab suvel Unitedisse osta kolm Inglismaa koondislast

Solskjaer ootab klubijuhtidelt suurt rahasüsti eeskätt seetõttu, et United suutis tugeva hooaja lõpuga tagada pääsu ka Meistrite liigasse.

Norralasest peatreeneri peamine sihtmärk on Sancho, kelle hinna osas pole aga Borussia ja United veel kokkuleppele jõudnud. Inglismaa ajaleht Express kirjutab, et varem või hiljem see kokkulepe siiski tuleb ning Sancho kolib Old Traffordile.

Ajalehe The Sun andmetel soovib Solskjaer lisaks Borussia noorele inglasele hankida veel kaks uut põhimeest - ühe äärekaitsja ja ühe poolkaitsja.

Kaitsemängija osas oleks Solskjaeri esimeseks eelistuseks Leicester City ja Inglismaa koondise 23-aastane vasakäär Ben Chilwell, uue poolkaitsjana näeks norralane Aston Villa kaptenit, 24-aastast Jack Grealishit. Viimane pole veel Inglismaa täiskasvanute koondises debüteerinud, kuid talle ennustatakse rahvusmeeskonnas suurt tulevikku.