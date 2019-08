Solskjaer kurjustas kohtunikega: United pidanuks saama kolm penaltit!

United teenis 11 meetri karistuslöögi 70. minutil, kuid penaltit realiseerima läinud Marcus Rashford lõi palli posti.

Solskjaeri arvates jättis kohtunik neile aga kaks penaltit andmata, kui vead tehti Anthony Martiali ja Rashfordi vastu.

"Ma arvan, et kui kohtunik näeb videokordusi, saab ta aru, et ei teinud just parimaid otsuseid," lausus norrakas. Ühtlasi oli ta imestunud, et VAR ei hakanud intsidente lähemalt uurima. "Martiali puhul oli eriti ilmne penalti, see ründaja ei kuku enne, kui 100-kilone kaitsja on talle peale kukkunud," teatas Solskjaer.