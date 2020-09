Solskjaer kritiseeris teravalt Inglismaa koondise peatreenerit

Solskjaer ütles, et kuna eelmine hooaeg lõppes Unitedi jaoks alles augusti keskel, ei oleks Southgate pidanud Islandiga mänguks Greenwoodile kutset saatma. Koondisedebüüti noor ründaja aga Islandil teha ei saanudki, sest ta rikkus mängu eel koos Phil Fodeniga koroonareegleid, kui kutsus kaks kohalikku modelli meeskonna hotelli.

"Poisil oli fantastiline hooaeg. Ja kui selle lõpust oli vaid kaks nädalat möödas, kutsuti ta rahvuskoondisse," sõnas Solskjaer tänasel pressikonverentsil nördinult.

"Ütlen otse, et andsin endast parima, et ta saaks raskest suvest puhata. Palusime klubi poolt eraldi, et talle antaks puhkust," jätkas norralane. "Ta vajas seda nii füüsiliselt kui vaimselt pärast eelmist hooaega. Ta on alles 18-aastane poiss, kes vajab juhendamist."