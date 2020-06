Solskjaer: Fergusonil oli lihtsam tiitleid võita, konkurents oli lahjem

Kui Fergusoni 26-aastase valitsemiaja jooksul võitis United koguni 38 trofeed - sealhulgas 13 Premier League`i tiitlit -, siis pärast kuulsa šotlase lahkumist on Manchesteri tippklubi jõudnud seitsme aastaga vaid kolme suure tiitlivõiduni (2016. aasta FA Cup, 2017. aasta Euroopa liiga ja 2017. aasta Inglise liigakarikas).

"Me peame ausad olema, et hetkel on raskem tiitleid võita," sõnas Solskjaer, miks United pole enam nii edukas, vahendab BBC Sport.

"Meil on alati olnud konkurente, oli selleks siis Arsenal, Chelsea või Liverpool. Kuid enamus aega oligi vaid üks neist meie konkurent. Kolmandana lõpetamine polnud normaalne. Aga praegu on vähemalt neli, vahest isegi viis klubi, kes võivad tulla meistriks ja võita karikaid," arutles norralane.

Solskjaer tunnistas, et Liverpooli tänavune Inglise meistritiitli võit teeb talle haiget. "Iga kord, kui keegi tiitli võidab, on seda valus alla neelata. Ma arvan, et see on kõigil Manchester Unitediga seotud inimestel sama tunne," lisas norralane.

ManUnited jagab hetkel Inglise liigas 5.-6. kohta ning võitleb selle nimel, et aastase vaheaja järel taas Meistrite liigasse pääseda.