Solskjaer avaldas tähtsa uudise Pogba kohta

"Pauli ei müüda jaanuaris, kindlasti," teatas Solskjaer pühapäevase Unitedi ja Watfordi mängu eelsel pressikonverentsil.

"Ma saan teie huvist aru. Paul on fantastiline ja karismaatiline mängija, kelle üle meil on väga hea meel. Teame, et meil on tema näol olemas üks maailma parimaid jalgpallureid," lisas norrakas.

Vigastust raviv 26-aastane Pogba on alates augustist pidanud Unitedi eest vaid kaks mängu.

"Kui ta naaseb, siis me tahame, et ta mängiks hästi, mängiks naeratus näol ja teeks sama, mida ta eelmisel hooajal nii suurepäraselt tegi," lisas Solskjaer mullu Premier League`i sümboolsesse koosseisu pääsenud Pogba kohta.

