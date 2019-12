SKANDAAL: Premier League'i klubid kardavad Özili sotsiaalmeedia kommentaari tõttu Hiina miljonitest ilma jääda

Nimelt kritiseeris Arsenali poolkaitsja Özil seda, kuidas Hiina kohtleb uguure ehk selle maa suurimat moslemi kogukonda. Arsenal distantseeris end koheselt Özili väljaütlemisest, avaldades Hiina sotsiaalmeediaplatvormis Weibo, öeldes et klubi on "apoliitiline", kuid telekanali bosse see avaldus ei veennud.

"Hiinas põletatakse koraane, suletakse mošeesid, keelustatakse islami koole ning tapetakse ükshaaval usuteadlasi. Kõigest hoolimata hoiavad moslemid suud kinni," kirjutas Özil Twitteris.

"Tegu on täielikult Özili isikliku arvamusega. Arsenali jalgpalliklubi jääb põhimõtte juurde end mitte poliitikaga siduda," seisis Arsenali avalduses.

Hiina jalgpalliliidu pressiesindaja ütles riiklikule ajalehele, et on Özili sõnades "pettunud ja nördinud" ning et "need tegid Hiina inimestele haiget".

Premier League'i klubid kardavad nüüd, et viimastel aastatel sõlmitud tihedad koostöölepped hiinlastega võivad katkeda ning jätta nad ilma miljonitest naelsterlingitest, mis laekuvad klubide kontodele teleõigustest ja erinevatest sponsordiilidest, vahendab Daily Mail.

Hiina rahadest sõltuvad paljud Inglise suurklubid. Wolverhampton Wanderers kuulub Hiina suurettevõttele Fosun, Manchester Cityl on Hiina investorid ning Hiina firmad on särgisponsoriks Bournemouthile ja Crystal Palace'ile. Rekordilisest 564 miljoni naelasest telelepingust saavad kasu kõik 20 Premier League'i satsi. Hiinas toimub ka prestiižne hooajaeelne turniir Premier League Asia Trophy.

2016. aastal sõlmitud teleleping hiinlastega ületas varasemat teise kontinendiga sõlmitud suurimat lepingut suisa 12-kordselt. Selle kontrahti järgi peaks hiinlased Premier League'i näitama veel vähemalt 2022. aastani.