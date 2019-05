Sergio Ramos kolib Inglismaale?

Ramosel oli märtsikuus pärast Reali kaotust Amsterdami Ajaxile Pereziga vihane vaidlus ning Hispaania ajalehe ASi teatel pole kapteni ja presidendi suhted siiani paranenud.

Ramos ei saanud Reali Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängus distsiplinaarkaristuse tõttu aidata, kui tiitlikaitsjad kaotasid koduväljakul Ajaxile 1:4 ja langesid konkurentsist. Ramos süüdistas kaotuse järel Perezit, sest president lasi eelmisel suvel Cristiano Ronaldol lahkuda, aga korralikku asendust meeskonda ei toonudki.

Kui 33-aastane Ramos otsustab tõesti lahkuda, on tal kosilasi nii Inglismaalt, Itaaliast kui Hiinast, kirjutab AS. Näiteks Manchester United olevat Ramose esindajaga juba ühendust võtnud ning tõsist huvi on ilmutanud ka Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, kelle arvates oleks keskkaitsepaar Virgil van Dijk - Ramos maailma parim.