Selgus Liverpooli esiväravavahi vigastuspausi pikkus

Brasiillane vigastas reedel hooaja avamängus Norwich City vastu sääremarja, kui tegi värava eest lahtilööki.

"Olukord ei ole kõige parem. Tegemist on säärevigastusega, mis tähendab, et ta jääb mõneks ajaks platsilt eemale. Täpset prognoosi ei saa öelda, aga vigastuspaus on umbes paar nädalat," kinnitas Klopp.

Sakslane lisas, et kuigi on räägitud ka kuni kuuest nädalast, oodatakse brasiillast tagasi märksa varem, sest Alisson pole eriti palju vigasatatud olnud.

Liverpooli esiväravavahiks on tõusnud hetkel endine West Hami puurilukk Adrian, kes liitus klubiga augusti alguses vabaagendina.

Liverpool alustas hooaega 4:1 võiduga Norwichi üle. Juba kolmapäeval mängitakse Inglismaa superkarikale Chelsea vastu.