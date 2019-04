Scholes on Pogbat ka varasemalt kritiseerinud. Sel korral teatas legendaarne inglane, et Pogba on enda arvates maailma parim mängija ning elab oma väikeses fantaasiamaailmas.

Viimasel ajal on poolkaitsjat aina enam seostatud Madridi Realiga ning Scholesi sõnul ei oleks Pogba lahkumine meeskonna jaoks eriline löök.

„Unitedi keskväljal on praegu segadus,“ sõnas Scholes Premier League Productionsile. „Aastate jooksul on United ennegi tippmängijatest ilma jäänud, kuid see ei ole meeskonna kvaliteeti vähendanud. Kõik teavad Pogba potentsiaali. Siiski on ta juba 26-aastane ning ta peab hakkama iganädalaselt stabiilselt mängima.“