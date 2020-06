Salapärane mees, kes tegi Liverpooli unistuse reaalsuseks, ja Kloppi geniaalsed võtted

Liverpooli praegusest edust rääkides vaadatakse ikka esmalt karismaatilise peatreeneri Jürgen Klopi otsa. 53-aastane Klopp on suutnud oma ideed reaalsuseks teha ning nii mängib Liverpool taas kõrgustes, mis on klubi ajaloole kohased. Asjad oleksid võinud minna aga hoopis teisiti. Liverpooli omanikuks oleva Fenway Sports Groupi asutaja John Henry on tänu klubi edule saanud palju tähelepanu, kuid reaalsuses vastutab paljude jalgpallialaste otsuste eest FSG president Michael Gordon. Nagu selgub, on kõik suured otsused just selle ameeriklase tehtud ning temata ei teaks me võib-olla ka Kloppi kõiki geniaalseid nõkse.