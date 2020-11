Saladus paljastatud! Selgus, miks mõned Premier League'i väravalööjad näppudega "A"-tähte näitavad

EA Sportsi podcastis selgus aga, et see pole sugugi nii. Asi on tegelikult hoopis lihtsam. "A" täht sümboliseerib mitmeid Premier League'i mängijaid koondavat salajast WhatsAppi gruppi, millele mehed on nimeks pannud "The Avangers" (Tõlge: kättemaksjad).

Suure saladuse paljastas Inglismaa koondislane ja Leicester City ründav poolkaitsja James Maddison, kes ka ise sellist käemärki on näidanud. Samuti on "A"-tähe tähistust teinud endine Leicesteri ja praegune Chelsea vasakkaitsja Ben Chilwell ning Aston Villa ründavad poolkaitsjad Jack Grealish ja Ross Barkley. WhatsAppi grupis on ka Dele Alli (Tottenham) ja John McGinn (Aston Villa), kirjutab Daily Mail.

Ben Chilwell tähistamas 3. oktoobril Chelsea väravat Crystal Palace'i vastu. Foto: REUTERS/SCANPIX

"Meil on väike grupivestlus nimega "The Avangers"," tunnistas Maddison podcastis endisele Hull City poolkaitsjale David Meylerile. "Seal on jalgpalluritest Jack Grealish, Ross Barkley, Dele Alli ja John McGinn."

Grupis olevatest mängijatest said Gareth Southgate'ilt käimasolevaks koondiseaknaks kutse Chilwell ja Grealish. 11 Premier League'i mänguga tänavu 3 väravat löönud Maddison ja Aston Villas head vormi näitav Barkley jäid seekord eemale. McGinn kuulus Šotimaa koondisse, mis võitis eile penaltitega Serbiat ja pääses EM-finaalturniirile.