Saksamaa väravakütt tahab liituda Liverpooliga

Saksamaa väljaande Bild andmetel soovib Werner klubi vahetada ning näeks meeleldi oma uue tööandjana Liverpooli.

23-aastase Werneri kontraht Leipzigiga saab läbi 2023. aasta suvel. Tema väljaostusummaks on fikseeritud 60 miljonit eurot, kuid iga hooaja järel see väheneb.

Saksamaa ajaleht märgib, et Liverpooli ja Leipzigi meeskondade vahel on head suhted, mis võib ründaja klubivahetusele kaasa aidata. Liverpool on Saksamaa klubist ostnud näiteks poolkaitsja Naby Keita.

Suurepärases hoos Werner on löönud tänavu Bundesligas 18 mänguga kokku 20 väravat ning on lisaks andnud kuus resultatiivset söötu.