Sadio Mane: mõistaksin, kui Liverpool jääks Premier League'i tiitlist ilma

Premier League'i hooaeg jäi pooleli olukorras, kus Liverpoolil jäi pidamata veel üheksa kohtumist. Teisel kohal olevat Manchester Cityt't edestatakse 25 punktiga. Seejuures on ManCity'l üks kohtumine vähem peetud.

Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA presidendi Aleksander Ceferini sõnul peaks Liverpool igal juhul tiitli saama, kuid Mane mõistaks, kui hooaeg lihtsalt tühistatakse. Seejuures tasub mainida, et Liverpool krooniti viimati Inglismaa meistriks 30 aastat tagasi.

„Armastan oma tööd ja armastan jalgpalli. Tahan võita väljakul,“ teatas Mane talkSPORT-i vahendusel Rakuten TV-le. „Tahan võita mänge ja tahan võita karikaid. Mõistan kõiki otsuseid, mis praeguses olukorras lõpuks vastu võetakse.“

„Praegune olukord on Liverpooli jaoks keeruline, kuid see on miljonite inimeste jaoks veelgi keerulisem. Paljud inimesed on kaotanud perekonnaliikmeid ja on väga keerulises olukorras. Minu unistus on võita aga sel aastal tiitel,“ lisas Mane. „Kui asjad nii ei lähe, siis ma lepin sellega. See on osa elust. Loodetavasti võidame ka järgmisel hooajal.“

