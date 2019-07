Saaga jätkub: Pogba agent kinnitas, et prantslane on Unitedist lahkumas

"Kõik klubis (Manchester Unitedis) teavad, et Pogba soovib lahkuda. Tema soove teavad kõik klubi peatreenerist omanikeni välja," lausus Raiola The Times`ile.

Ühtlasi väitis agent, et Pogba ei pruugi sel pühapäeval Unitedi hooajaeelsele Austraalia turneele lennata. Manchesteri tippklubi oli siiani kinnitanud, et prantslane osaleb nende turneel.

"Rohkem ma ei saa midagi öelda, elan päeva kaupa," jäi Raiola napisõnaliseks.

Pogba teatas eelmisel kuul Tokyos ajakirjanikele, et "ta tuneneb, et tal on hetkel lahkumiseks ja uue väljakutse leidmiseks just õige aeg."

Kuigi Pogba lõi mullu Inglismaa meistriliigas 16 väravat, sai ta tihti ajakirjanduses kõva kriitika osaliseks, sest ei andnud endast ekspertide arvates alati 100 protsenti.

Pogba liitus Unitediga 2016. aastal Torino Juventusest 105 miljoni euro eest, mis tähistas toona maailmarekordilist üleminekut.

Selle nädala keskel kirjutas Briti meedia, et Madridi Real on pakkunud Unitedile Pogba eest 80 miljonit eurot ja lisaks Gareth Bale`i.