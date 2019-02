Ruud Gullit saatis Manchester Unitedi juhtidele otsekohese sõnumi

Solsjkaer tõusis Unitedi ajutiseks peatreeneriks detsembris pärast Jose Mourinho vallandamist ning on tõstnud klubi imelise võiduseeria abil Premier League`i esinelikust vaid punkti kaugusele. Kümnest liigamängust on norralane teeninud lausa 26 punkti.

Gullit teatas pühapäeval BBC stuudios pärast Manchester Unitedi ja liidri Liverpooli 0:0 viigimängu, et tal on Unitedi juhtkonnale sõnum.

"Tahaksin Manchester Unitedi juhtkonnale midagi öelda. Te olete proovinud kolme väljast toodud peatreeneriga. Nad kõik ebaõnnestusid. Nüüd on teil mees klubi seest ja ta on olnud suur edulugu. Andke talle ametlik peatreeneri leping!" teatas hollandlane ja lisas: "Kõik Manchester Unitedi jalgpallurid toetavad Solskjaeri. Tema palkamine peatreeneriks on lihtsalt õige samm, sest ta on osake Manchester Unitedist. Te olete Alex Fergusoni lahkumise järel hädas olnud, kuid nüüd on teil õige mees olemas."