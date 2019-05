Reali sihikul olev Eden Hazard: ütlesin Chelseale, et soovin lahkuda

Hazardi on pikemat aega seostatud Madridi Reali siirdumisega. Ääreründajat soovib kangesti Madridi ka Reali peatreener Zinedine Zidane.

„Olen otsuse langetanud, kuid kõik ei sõltu ainult minust,“ sõnas Hazard hooaja viimase Premier League'i mängu järel. „Teavitasin klubi enda otsusest paar nädalat tagasi.“

„Tahtsin asjad võimalikult kiiresti selgeks saada, kuid seni ei ole midagi juhtunud. Ootan endiselt. Samamoodi ootavad ka fännid,“ lisas Hazard.

28-aastasel Hazardil on Chelseaga lepingut järel veel ainult üks aasta ja belglane ei soovi seda pikendada. Realil tuleb ääreründaja eest tõenäoliselt maksta umbes 100 miljonit eurot.

Chelsea peatreeneri Maurizio Sarri sõnul on ta Hazardi soovist teadlik. „Ta on andnud seitsme hooaja jooksul klubi jaoks endast kõik. Ta on tõusnud maailma parimate mängijate sekka. Peame austama teda ja tema otsust. Loomulikult loodan ma, et ta jätkab Chelseas, kuid praegu on tema tulevik lahtine,“ sõnas Sarri.

Chelseat ootab sel hooajal ees veel Euroopa liiga finaal, kus vastamisi minnakse Londoni Arsenaliga.