Rassismijuhtumid Inglise kõrgliigas sagenesid 43 protsendi võrra. Süüdi on Brexit

Kokku registreeriti kõrgliigas 274 rassismijuhtumit, üle-eelmisel hooajal oli neid 192. Arvatakse, et nii suures kasvus võis olla süüdi Brexit. "Ma arvan, et neid ei saa omavahel mitte siduda," ütles Kick It Out ühenduse pealik Roisin Wood BBC-le.

"Saame palju teateid hüüetest "mine sinna, kust sa tulid", mida me pole juba mõnda ega näinud, seega see tundub olevat Brexiti tagajärg."

Kõiki diskrimineerimise vorme kokku arvestades kasvas Inglismaal nii professionaalses kui ka rohujuure tasandi jalgpallis mõnitamis- ja ahistamisjuhtude arv 32 protsenti (319-lt 422-le) ning veel 159 juhtumit tulid läbi sotsiaalmeedia.

Suure tõusu (lausa 75%) tegid usuga seotud diskrimineerimisjuhtumid, mida registreeriti mulluse 36 asemel 63.

Taolist raportit koostatakse juba seitsmendat aastat. Võrreldes viie aasta taguse ajaga on erinevaid diskrimineerimisjuhtumeid kirja pandud üle kahe korra rohkem, tänavu kokku 581.

"Kui me näeme vihakuritegude kasvu, seostatame seda hetkel ühiskonnas toimuvaga. Ning kui see on olemas, näeme seda ka jalgpallis," lisas Wood.

Inglise liiga staaridest pidid möödunud hooajal rassistlikke solvanguid taluma teiste seas Raheem Sterling (Manchester City) ja Pierre-Emerick Aubameyang. Viimast visati detsembrikuus Tottenhami ja Arsenali mängus banaanikoorega, kui Gaboni ründaja oli Arsenali eest värava löönud.

Kuigi Inglise jalgpalliliit (FA) kinnitab avalikult, et on diskrimineerimise vastu võitlemiseks loonud viimasel ajal erinevaid kampaaniaid, selgub Kick It Out'i raportist, et FA pole neid teavitanud tervelt 79% juhtumite lahenditest (kokku 109) rohujuure tasandi jalgpallis, millest 40% on organisatsiooni silmis jäänud lahenduseta 40%.