Raskes seisus Mourinhot ootab nädalavahetusel mäng liider Liverpooliga

Kui Liverpool on 58 punktiga ülekaalukalt turniiritabeli tipus, siis mullu neile Meistrite liiga finaalis alla jäänud Tottenham on 30 punktiga alles kuuendal kohal. Aga otse Meistrite liigasse pääsevad neli esimest.

Legendaarse Jose Mourinho juhendatav Tottenham pole viimasel ajal sujuvat mängu näidanud, sest neljast kohtumisest on võidetud vaid üks. Näiteks eelmises voorus jäädi ootamatult alla Southamptonile 0:1.

Tottenhamil tuleb oma hea mänguvorm kiiresti üles leida, sest 4. kohal asuv Chelsea on kuue punkti kaugusel, vahetult nende ees on Manchester United 31 punktiga.

Liverpool on seevastu tegemas imelist hooaega, neil on hetkel 11 järjestikust võitu, kaotanud pole Jürgen Klopp’i hoolealused veel mitte kordagi!

Tottenham ja Liverpool on seni Inglise kõrgliigas omavahel kohtunud 55 korda, neist on Liverpool võitnud 26, Tottenham 14 ja 15 mängu on lõppenud viigiga.

Selle hooaja nendevahelise esimese kohtumise võitis Liverpool 2:1, sama tulemusega lõppesid mängud ka eelmisel hooajal. Tottenhami kahjuks räägib just viimaste hooaegade statistika – viimasest 14 kohtumisest on nad Liverpooli võitnud vaid ühe korra – 2017. aasta oktoobris. Lisaks peab Londoni klubi läbi ajama ilma vigastatud liidrite Harry Kane’i ja Moussa Sissokota. Ja veel - Jose Mourinho juhendatavad tiimid on Kloppi meeskonda võitnud vaid kahel korral kümnest.

45 punktiga teisel kohal asuv Leicester City kohtub laupäeval kodumurul Southamptoniga, kes on 25 punktiga 12. kohal.

Mullune meister Manchester City on hetkel 44 punktiga kolmas ja mängib pühapäeval võõrsil Birmingham Aston Villaga, kes hoiab 21 punktiga alles 17. kohta.

Uue generatsiooni voogedastusplatvorm Go3 ja TV3 Sport telekanal kannavad nädalavahetusel üle viit matši.

Ülekannete ajakava:

11. jaanuar