Rashford tegi Manchester Unitedi fännide südant soojendava avalduse

23-aastane Inglismaa jalgpallikoondise ründaja on Unitediga seotud olnud alates 2005. aastast ning murdis põhimeeskonda viis aastat tagasi.

"Side, mis ma Unitediga olen saavutanud, on palju suurem kui need viimased viis aastat ning see jääb alatiseks suuremaks kui mu tegelik karjäär. Ma ei vaata kunagi Manchester Unitedist kaugemale," vahendab Rashfordi sõnu The Sun.

"Oma mõtetes pole ma ka lapsena kunagi Manchester Unitedist kaugemale vaadanud. Mulle lihtsalt ei sobi mõnda teist särki selga tõmmata. Kuniks olen siin, tahan anda endast klubi nimel parima, seega loodetavasti olen siin veel pikalt."

Rashford pidas selle väikse kõne auhinna puhul, mis omistati talle Briti spordiajakirjanike poolt seoses laste vaesusele tähelepanu juhtimise ja tasuta koolilõuna jagamisega ja sellekohase sotsiaalkampaania vedamise eest.

Meistrite liigas 16 parema seast välja jäänud ja Euroopa liigas jätkamisega leppima pidanud Manchester United astub oma linnarivaalile Manchester Cityle vastu homme kell 19.30. Kohtumine peetakse Unitedi kodus Old Traffordil.

United hoiab Premier League'i tabelis 19 punktiga kuuendat, City 18 punktiga seitsmendat kohta.

