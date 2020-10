Rahapakid valmis! Liverpool on leidnud vigastatud Virgil van Dijkile asendaja

Esmalt tegi The Athletic põhjaliku ananlüüsi ning tõi välja viis keskkaitsjat, kes võiksid Liverpooli ideaalselt sobida. Esimesena toodi välja 20-aastane türklane Ozan Kabak (Schalke). Järgmise variandina nimetati tõenäoliselt kõige kvaliteetsemat meest ehk 21-aastast Prantsusmaa koondislast Dayot Upamecanot (RB Leipzig). Järgmiste nimedena toodi välja 23-aastane inglane Ben White (Brighton & Hove Albion), 27-aastane inglane Conor Coady (Wolverhampton Wanderers) ja 23-aastane brasiillane Gleison Bremer (Torino). Seejuures märkis The Athletic, et vastavalt statistlistele näitajatele peaks Liveproolile kõige paremini sobima just viimati nimetatud brasiillane. Sarnaste näitajate alusel palkas Liverpool suvel meeskonda vasakkaitsja Kostas Tsimikase.

Kui uskuda aga Inglismaa kõmumeediat, siis Liverpool on esimese eelistuse teinud ning soovitud mees ongi eelpool nimetatud viie seas olemas. Siiski kirjutatakse, et Liverpool on silma peale pannud hoopis 20-aastasele Kabakile. Inglismaa meedia teatel on Liverpool võtnud juba ka Schalkega ühendust ning andnud teada, et nad soovivad 20-aastase mängumehe jaanuaris Liverpooli tuua.

Siiski on esialgu ka mõned takistused. Liverpool on valmis türklase eest maksma kuni 25 miljonit eurot, kuid sakslased soovivad saada ligemale 45 miljonit eurot. Samas annab Schalke juhtkond endale aru, et praeguses majanduslikus olukorras tuleb mängijate väärtust veidike allapoole tuua. Nii on nad väidetavalt valmis leppima ka 35 miljoni euro suuruse pakkumisega. Seega kauplemisruumi esialgu veel on.

20-aastane Kabak liitus Schalkega eelmisel suvel. Enne seda pallis ta samuti Bundesligas mängiva Stuttgarti ridades. Schalke maksis toona noormehe eest 15 miljonit eurot. Kokku on Kabak Bundesligas pidanud juba 47 kohtumist ning selle ajaga on tema arvele jäänud kuus tabamust.

Istanbuli Galatasaray kasvandik on praeguseks jõudnud ka Türgi A-koondisesse, kus tema kontol on neli matši.

Pärast van Dijki vigastust on Liverpoolil keskkaitsjatest valikus ainult Joe Gomez ja Joel Matip. Lisaks saab peatreener Jürgen Klopp keskkaitses mängitada ka poolkaitsjat Fabinhot. Kuna nii Gomez kui ka Matip on tihti pisivigastustega hädas, siis tuleb Fabinhol seda rolli ilmselt üsna tihedalt täita.