Raamat paljastab, et Mourinhost oleks peaaegu saanud Liverpooli peatreener

Gunnar Leheste reporter

Karismaatilisest Porugali vutitreenerist valminud raamat "Mourinho: Behing the Special One, from the origin to the glory" paljastab, et Jose Mourinho oli 2004. aastal nõustunud üle võtma Liverpooli meeskonna tüüri, kuid Londoni Chelsea lõi viimasel hetkel lauale atraktiivsema pakkumise.