Punane kaart ja null punkti: Manchester United sai üllatuskaotuse

Kohtumine algas Unitedi jaoks suurepäraselt, sest 13. minutil avas 22-aastane šotlane Scott McTominay skoori ja viis külalised juhtima. 25. minutil sündis aga Wolvesi viigivärav Diogo Jota esituses ning teise poolaja alguses sai Ashley Young teise kollase kaardi, mis jättis Unitedi vähemusse.

Wolverhampton suutis arvulise ülekaalu väravaks ja võiduks realiseerida 77. minutil, kui Chris Smalling lõi õnnetu omavärava.

Kaotus jättis Manchesteri tippklubi viiendale kohale. Sama arvu punktide juures on neljas Tottenham, kuid neil on üks mäng vähem peetud - homme võõrustab Põhja-Londoni klubi Crystal Palace`it. Suurepärast hooaega tegev Wolverhampton on lausa seitsmendal kohal.

Teises tänases liigamängus alistas Watford 4:1 Fulhami ja kukutas viimased esiliigasse. Lisaks Fulhamile tuleb selle hooaja lõpus kõrgliigast lahkuda ka Huddersfieldil. Viimasel väljalangemise kohal on hetkel Cardiff City.