Puhkusel politseinikke rünnanud Manchester Unitedi tähtmängija peab astuma kohtu ette

Ametivõimud kutsuti neljapäeva õhtul ühe saarel asuva baari juurde tüli lahendama, osapoolteks olid Maguire'i sõbrad ja teine brittidest koosnev seltskond.

Politseinikud proovisid osapooli maha rahustada, kuid ühte seltskonda kuulunud kolm meest hakkasid võimudele nii verbaalselt kui füüsiliselt vastu. Kohaliku politsei teatel lõid mehed politseinikke rusikatega ning üks brittidest pakkus ka altkäemaksu, et olukorda kiirelt lahendada.

Maguire ning tema kaks kaaslast arreteeriti lõpuks ja viidi Syrose saarele, kus nad peavad laupäeval kohtu ette astuma.

Maguire'i koduklubi Manchester United kinnitas pressiteates, et inglane on tõepoolest üks süüdistavatest meestest. "Harryga on kontakteerutud ning ta töötab täielikult koos Kreeka võimudega. Rohkem kommentaare hetkel klubi poolt ei tule."