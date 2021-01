Premier League`is sündis viimase nädalaga uus koroonarekord

Viimase nädalaga tehti Inglismaa kõrgliigaklubide mängijatele ja abipersonali liikmetele 2295 testi ning ajavahemikul 28.-31. detsember avastati 28 ja 1.-3. jaanuarini veel 12 positiivset analüüsi.



Nädal varem oli haigestunuid avastatud ligi kaks korda vähem ehk 21.

Positiivsete testide tõttu on siiani Inglismaal edasi lükatud kolm kõrgliigamängu. 28. detsembril tühistati Manchester City ja Evertoni mäng, kui positiivse proovi andsid City pallurid Kyle Walker ja Gabriel Jesus. Veel on edasi lükatud kaks Fulham võõrsilmängu - 30. detsembril Tottenhamiga ja 3. jaanuaril Burnleyga.



Fulhami klubi on teatanud, et neil on "haigestunud märkimisväärne arv mängijaid".