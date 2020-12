Premier League'is löödi värav 19 sekundiga, kuid liiga rekordile ei jõudnud see lähedalegi

Näiteks Newcastle Unitedi 2:1 võidumängus kodus West Bromwich Albioni üle, kus mänguskoor avati juba 19,98 sekundit pärast avavilet. Täpselt nii kiirelt lõi palli väravasse Paraguay poolkaitsja Miguel Almiron.

Statistikaportaal Opta vahendas, et Newcastle Unitedi kiireima värava rekord jäi siiski püsima. See on 2003. aasta jaanuarist Alan Sheareri nimel, kes sahistas Manchester City võrku 10,52 sekundiga.

Kogu Premier League'i kiireima värava rekord kuulub tänavu aprillist Shane Longile, kes viis Southamptoni 1:1 viigimängus Watfordiga juhtima 7,69 sekundi möödudes. Enne teda oli Tottenhami kaitsja Ledley King kiireimat väravat enda nimel hoidnud peaaegu 19 aastat.

Tänases esimeses mängus alistas Aston Villa neljanda üleminuti penaltist võõrsil Wolverhamptoni. 11 meetri karistuslöögi realiseeris hollandlane Anwar El-Ghazi. Mõlemad meeskonnad jäid lõpuvileks platsile kümnekesi. 85. minutil sai teise kollase kaardi Aston Villa brasiillasest poolkaitsja Douglas Luiz, viiendal üleminutil lahkus samal põhjusel väljakult Wolverhamptoni portugallasest mängumees Joao Moutinho.

