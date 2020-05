Premier League'ile pakutakse võimalust lõpetada hooaeg teisel pool maakera

Ajaleht The Sun kirjutab, et Austraalias hooaja lõpetamise idee tõi avalikkuse ette Perthis elav Inglise agent Gary Williams, kes olevat sellele saanud juba Perthi senaatori toetuse. Williams on ühenduses ka Austraalia valitsuse ja spordiministeeriumiga, et kuulda ka nende arvamust.

Idee on idanema pandud juba ka Premier League'i klubide seas, kellest nii mõnigi on valmis sellega kaasa minema.

Üks anonüümseks jääda sooviv klubi ametnik ütles The Sun'ile: "Me käime nagunii hooaja eel maailmaturneedel. See poleks midagi uut. Ja Austraalia kliima on praegu ideaalne."

Perthis asub neli suurt staadioni, mida Premier League saaks kasutada - Optus Stadium (mahutavus 65 000), Perth Oval (20 500), kriketiareen WACA (24 500) ja Joondalup Arena (16 000).

"Olen seda arutanud oma kontaktidega Premier League'i klubides ning neile see idee meeldib. Olen rääkinud ka valitsuse esindajatega, kes on entusiastlikud. Räägime sel nädalal uuesti," ütles Williams. "Siin on kõigil turvaline. Valitsus on mitmeid piiranguid leevendanud. Me võime istuda kümnestes gruppides, ringi jalutada ning rannas käia. Viimase kümne päeva jooksul on olnud vaid neli uut juhtumit."

Austraalias on kokku registeeritud 28 000 koroonaviirusesse nakatunut ja 92 surmajuhtumit.

Teiste Premier League'i potentsiaalselt mänge võõrustada võivate riikide loetelust on meedias kõlama jäänud Malta ja Katar.