Premier League´i uustulnuk ostis rekordilise summa eest Hispaania ründaja

29-aastane hispaanlane sõlmis Leedsiga nelja-aastase lepingu 29 miljoni euro eest. Mees on igati oma hinda väärt, sest aastaid Valencias mänginud ründaja arvele kogunes 220 kohtumisega 59 väravat. “Pärast kuut hooaega, on mul aeg siirduda edasi. See oli mu jaoks väga raske otsus, kuid ma tunnen, et mul on aeg seista vastamisi uute väljakutsetega,” kõlas mehe hüvasijätt Valecia poolehoidjatega.

Brasiilia juurtega ning Hispaania koondise eest 22 korral väljakul käinud Rodrigo on Leedsi selle suve üks olulisemaid täiendusi.