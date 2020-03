Premier League'i tippväravavaht koroonaviirusest: mul sai õhk otsa, ma ei saanud hingata

„Ma võidan praegu võitlust koroonaviirusega,“ rääkis Reina Itaalia väljaandele Corriere dello Sport. „Kõige keerulisemal hetkel ei saanud ma enam hingata. Ma jooksin lihtsalt õhust tühjaks. See oli minu senise elu kõige hullem olukord.“

„Ma olen hea meelega kodus karantiinis. Minuga koos on abikaasa Yolanda, meie viis last ning veel kaks sugulast. Maja on suur ja meie kodus ei ole üksindusel kohta,“ lisas ta.

„Esimeste sümptomite ilmnemise järel olin ma väga väsinud. Tõusis palavik, mille kõrval oli kuiv köha ning pidev peavalu,“ rääkis puurilukk. „Hirmu tundsin ainult ühel korral. See oli hetk, kui sain aru, et ma ei saa hingata. See oli minutite pikkune hirm. Minu kõri justkui sulgus.“

Reina sõnul hakkas ta end kehvemalt tundma nädal aega varem. Juba seejärel võttis ta tarvitusele ennetavad meetmed. Seda kõike tegi ta olukorras, kus talle ei olnud testi tehtud.

Aastatel 2005 kuni 2014 Liverpooli eest 396 kohtumist pidanud Reina on esindanud veel FC Barcelonat, Villarreali, Napolit, Müncheni Bayernit, AC Milani ning nüüd Aston Villat.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!