Premier League'i staarründaja postitas Snapchati video korteripeost, kus naised meestele sületantsu pakuvad ning sai klubilt näpuvibutuse

Evertoni klubi on nimetanud Keani käitumist "lubamatuks" ning arvatakse, et mängijat ootab ees ka distsiplinaarkaristus.

Daily Mirror kirjutab, et 20-aastane Kean saatis peovideo ühte privaatsesse Snapchati gruppi. Meediasse pole video jõudnud, kuid selle sisu on kõmulehele kirjeldatud. Ajalehe teatel on videos näha naisi "sületantsu ja muid siivutusi tegemas". Kuulduste kohaselt nimetas üks allikatest pidu "absoluutselt metsikuks lääneks".

Everton avaldas oma kodulehel laupäeva õhtul pressiteate, milles seisab: "Evertoni jalgpalliklubi oli jahmunud, kui sai teada intsidendist, milles meie esindusmeeskonna mängija ignoreeris valitsuse juhiseid ja klubi reegleid koroonakriisi ajal. Oleme mängijale oma pettumust väljendanud ning teinud selgeks, et selline tegu on täiesti vastuvõetamatu."

