Premier League'i ründajal on Liverpoolist kahju: seda aastat ei jääda mäletama nende tõttu

Premier League'is peeti koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi eel viimased kohtumised märtsis. Liverpool hoidis pausi eel konkurentide ees mäekaalukat edu, edestades järgmist jälitajat Manchester Cityt 25 punktiga. Tiitlist lahutab Liverpooli üheksa vooru enne lõppu kõigest kaks võitu. Inglismaal loodetakse hooajaga jätkata juunis.

"Mul on Liverpoolist kahju, sest kuidas iganes hooaeg jätkub, nad väärivad seda tiitlit," rääkis Watfordi kapten Deeney CNN-ile. "Pole vahet, kas me saame kõik mängud lõpuni teha, hooaeg on ikkagi pandeemia tõttu rikutud. Seda aastat ei jääda mäletama Liverpooli tõttu, kes on parim meeskond."

Deeney sõnul jääb Liverpoolile võimalikust tiitlist igal juhul halb maik. "Ma tunnen Liverpoolile ja nende mängijatele kaasa. Kui rääkida praegusest hooajast, siis kindlasti ei saa seda pidada mõistlikuks. See oleks nagu joosta maratoni ligi 40 kilomeetrit, seejärel kaks kuud puhata, siis teha lõpuspurt ja mõelda, et küll tuli hea aeg."

Standings provided by SofaScore LiveScore

Troy Deeney Foto: LEE SMITH, Action Images via Reuters