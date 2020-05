Premier League'i ründaja kavatseb mänge boikoteerida: "Miks meie võime 1. juunist mängima hakata, aga juuksurisse saab alles juulis?"

Deeney'le ei mahu pähe, kuidas saab jalgpall Suurbritannias juba juunis pihta hakata, kui inimestel ei lubata enne juulikuud juuksurissegi minna. Veel muretseb ta, kuidas sobitub distantsi hoidmise poliitikaga higiseid mehi täis topitud karistusala ning miks võib koroonaviiruse teste raisata jalgpallurite peal, kui isegi tervishoiutöötajatel on testidega kitsas käes.

"Ma isegi ei räägi praegu jalgpallist - ma räägin oma perekonna tervisest ja see on kõige tähtsam," vahendab ajaleht The Sun Deeney sõnu. "Kui ma tunnen, et ma ei hoolitse oma pere eest, siis ma ei kavatse seda teha. Ma ei pane oma perekonda ohtu. Mida nad minuga teha saavad, võtavad raha ära? Ma olen varemgi pankrotis olnud, seega see ei morjenda mind."

"Räägitakse, et enne 2021. aastat publiku ees ei mängita. Seega kui fännidel pole turvaline staadionil viibida, miks see peaks mängijate jaoks turvaline olema? Nurgalöökide ajal on Watfordil 11 meest väljaku ühes otsas ning kokku on umbes 18-19 meest karistusalas. See pole just eriline distantsi hoidmine."

"Need on küsimused, mida inimesed on küsinud, aga me pole neile just häid vastuseid kuulnud. Asi pole selles, et nad ei tahaks sellistele asjadele vastata, aga neil lihtsalt pole vastuseid. Valitsus ütleb, et me võime 1. juunist mängudega jätkata, aga juuksurisse ei või minna enne juuli keskpaika," jätkad Deeney.

"Me teeme nii palju teste, et tagasi tööle minna, kuid samal ajal ei jagu teste tervishoiutöötajatele ja teistele eesliini töötajatele. Kuidas see õige on? Mulle tundub, et nad tahavad meid tööle saata sellepärast, et meie pealt rohkem maksuraha korjata. Premier League'i mängijad maksavad ligi 4 miljardit naelsterlingit makse aastas."