Premier League'i ründaja: igas meeskonnas on tõenäoliselt üks gei mängija

"Tõenäoliselt on igas jalgpallimeeskonnas üks gei või biseksuaalne mängija. Nad on 100% olemas," rääkis kahe lapse isa Deeney BBC-le. Ründetähe sõnul ei soovi ükski jalgpallur olla esimene, kes avalikult välja tuleks. "Usun, et kui keegi esimesena sellest teatab, järgnevad talle paljud."

"Tõesti usun, et esimese inimese järel tuleks nädalaga veel 100 välja, kes tunnistaksid, et on geid. Keegi ei taha lihtsalt esinägu olla," jätkas inglane. "Mõtlen, miks ütlevad sportlased alles pärast karjääri, et nad on geid. Kindlasti on suur koorem seda terve karjääri vältel enda sees hoida."

Seni on vaid üks Premier League'is mänginud jalgpallur tunnistanud avalikult, et on gei. Endine Aston Villa, West Ham Unitedi ja Evertoni mängija, sakslane Thomas Hitzlsperger (38) tuli kapist välja 2014. aastal ehk aasta pärast karjääri lõppu.