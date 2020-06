Premier League´i õhtu: mängud, mis võivad ajada tabeli sassi

Vastavalt viiendal ja kaheksandal tabelireal paiknevat Manchester Unitedit ning Sheffield Unitedit lahutab kõigest kaks tabelipunkti. Kuna hooaeg hakkab lõppema, on iga mäng veelgi olulisem kui muidu. Mängus ei ole enam niivõrd medal, vaid just koht Euroopasse pääsemiseks. Pall pannakse mängu kell 20.

Tabeli tagumiste klubide duellis lähevad vastamisi 13. positsioonil istuv Newcastle United ning väljalangemistsoonis paiknev Aston Villa. Võidu korral tõuseks Newcastle esikümne piirile. Aston Villale oleks see võit aga olulisem, sest praeguse seisuga 19. tabelireal, langeb see meeskond järgmiseks hooajaks madalamasse liigasse. Pall pannakse mängu kell 20.

Tabelis Newcastle´iga sama palju punkte kogunud Everton kohtub täna Premier League´i hetkel viimase meeskonna Norwich Cityga. Soomlase Teemu Pukki leivaisa alustas seda hooaega küll hästi, kuid nende jõud rauges juba mõnda aega tagasi. Hetkel ollakse tabelipõhjas kuue punkti kaugusel järgmisel hooajal Premier League´is jätkamisest. Everton tõuseks võidu korral tabeli esikümne piirile. Pall pannakse mängu kell 20.

Kuuendat positsiooni hoidev Wolverhampton Wanderers võõrustab täna väljalangemistsoonis 18. asetusel paiknevat AFC Bournemouthi. Mõlemal meeskonnal on vaja hädasti võita, kuid seda erinevatel põhjustel. Bournemouthi meeskond vajab igat lisapunkti, et jätkata ka järgmisel hooajal Inglismaa jalgpalli kõrgeimas liigas. Wolverhampton enda kolleegide muret ei jaga, küll aga on huntide meeskonnal vaja kolme punkti, et konkureerida Euroopasse pääsemise nimel. Pall pannakse mängu kell 20.

Õhtu naelaks on eestlastele tuttav Ragnar Klavani endise koduklubi Liverpooli ja Crystal Palace´i mäng. Kindlalt esikohal paiknev Liverpool vajab järgnevatest mängudest võite, et kindlustada aastaid jahitud Premier League´i tiitel. 42 punktiga üheksandal tabelireal paiknev Crystal Palace heitleb aga eurokohtade nimel. Pall pannakse mängu kell 22:15.

