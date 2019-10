Premier League'i muutunud jõuvahekorrad ehk Suurest Kuuikust on alles jäänud vaid Kaks

Juba eelmise hooaja keskel oli näha, et tiitliheitlus kujuneb kahe meeskonna omavaheliseks siseasjaks. Liverpool ja Manchester City olid teistest tiimidest selgelt eest ära läinud ning ei tekkinud ka küsimustki, et keegi võiks nende kahe positsiooni ohustada. Hooaja lõpuks oli nende edu järgnevate ees mäekõrgune. Meistriks tulnud City ja teiseks jäänud Liverpool edestasid kolmandana lõpetanud Chelseat vastavalt koguni 26 ja 25 silmaga. Kusjuures Liverpool püstitas oma 97 punktiga ka omapärase negatiivse rekordi, kui enim punkte saanud tiim, kes ikkagi tiitlita jäänud.

Seda, kui palju Liverpool ja City teistest tippudest eest ära olid, näitasid eriti ilmekalt hooaja viimased voorud. Kui Liverpool ja City võtsid järjestikku ainult võite, siis Unitedi, Arsenali, Tottenhami ja Chelsea vorm oli üllatavalt kehv, ehkki mängus olid kaks viimast Meistrite Liigasse viivat kohta.

Viimase kuue vooru saldo:

Manchester City: 6 võitu

Liverpool: 6 võitu

Chelsea: 2 võitu, 3 viiki, 1 kaotus

Tottenham: 2 võitu, 1 viik, 3 kaotust

Arsenal: 2 võitu, 1 viik, 3 kaotust

Manchester United: 1 võit, 2 viiki, 3 kaotust

Lõpuks siiski pääsesid Meistrite Liigasse Chelsea ja Tottenham, kes kogusid vastavalt 72 ja 71 punkti. Arsenal jäi viiendaks (70 silma) ja Manchesteri punane klubi kuuendaks (66).

Liverpooli ülemvõim

Käimasolevat hooaega jälgides tundub, et olukord jätkub sealt, kus kevadel pooleli jäi. Eriti võimsas hoos on Liverpool, kes on senise 10 mängu jooksul punkte kaotanud vaid ühes, kui võõrsil tehti 1:1 viik Manchester Unitediga. Kevadel Meistrite Liiga võitjaks tulnud Jürgen Klopi hoolealustel tundubki tänavu olevat põhirõhk Premier League’i võitmisel - Inglismaa meistriks krooniti nad viimati 1990. aastal. Sügisega on tehtud aga jõuline avaldus selle vea parandamiseks ning lähimat jälitajat Cityt edestatakse juba kuue punktiga.

Kui City püsib veel Liverpooli kannul, siis ülejäänud tipud on juba kaugemale jäämas. Tõsi, Chelsea on konarlikust hooaja algusest üle saanud ning tundub, et suvel Madridi Reali siirdunud Eden Hazardist enam puudust ei tunta ja nelja järjestikuse võiduga on tõustud neljandaks, kahe silma kaugusele Cityst. Chelsea on üldse tänavu uut nägu. Debüüthooaega Chelsea peatreenerina on tegemas klubi legend Frank Lampard. Lisaks võib väita, et esmakordselt klubi venelasest omaniku Roman Abramovitši ajal toetub meeskond suuresti omaenda kasvandikele. 22-aastane Tammy Abraham on kõikide sarjade peale saanud 14 kohtumisega kirja 9 tabamust ja 2 resultatiivset söötu. 18-aastane Callum Hudson-Odoi on kõrgliigas nelja mänguga juba 3 tulemuslikku söötu andnud ning Mason Mount (20) on säranud 4 värava ja 2 sööduga. Kahe ülejäänud Londoni tipu ja City linnarivaali käsi on aga käimas kehvemini.

Teist hooaega Arsenali juhendav hispaanlane Unai Emery pole meeskonda loodetud viisil mängima saanud ning 10 mänguga on neil kirjas vaid neli võitu. Viimati mängiti koduväljakul maha kaheväravaline eduseis Crystal Palace’i vastu. 2:2 tulemusega lõppenud kohtumisest pakkus aga seisust enam kõneainet Arsenali kapteni Granit Xhaka käitumine. 61. minutil välja vahetatud Šveitsi koondislane sattus fännide vihase vilekoori ohvriks ning keskväljamees reageeris olukorrale fännid pimedasse kohta saates ja pingi asemel otse riietusruumi kõndides. Lisaks ebastabiilsetele esitustele peab seega Emery muretsema ka meeskonna ja toetajate vahelise kehva õhkkonna eest, mis kindlasti ei aita tulemustele kaasa.

Neljamänguline võiduta seeria

Üle pika aja said Premier League’is rõõmustada aga Manchester Unitedi toetajad. Pühapäevases kohtumises alistati võõrsil 3:1 Norwich City, lõpetades sellega nelja mängu pikkuse võiduta seeria. Ka tolles kohtumises oli siiski näha Unitedi selle hooaja ühte suurimat probleemi ehk väravavõimaluste luhtamist. Punasärgid lõid küll kolm väravat, aga samas eksisid nii Marcus Rashford kui Anthony Martial penaltil. Probleeme resultatiivsusega näitab ka fakt, et tegu oli alles teise kohtumisega sel hooajal, kus United lõi rohkem kui ühe värava mängus. Viimati saadi sellega hakkama Premier League’i avavoorus, kui kodus võeti 4:0 võit Chelsea üle. 10 vooruga on neil kirjas 3 võitu, 4 viiki ja 3 kaotust, mis annab neile 13 punkti ja 7. koha.