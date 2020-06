Premier League'i mängudele lubatakse 300 inimest, pressikonverentsid toimuvad videokõne vahendusel

Ajaleht Daily Mail on detailselt välja toonud, kui palju kellelegi kohti eraldatakse:

* Klubid. Staadionil tohib viibida kummastki klubist 20 mängijat, 12 inimest abipersonalist ning 10 inimest klubi juhtkonnast.

* Kohtunikud. Mängu teenindavad peakohtunik, 2 abikohtunikku, neljas kohtunik ja üks varukohtunik tribüünil. Videokohtunikud jäävad Londoni külje alla Harlingtoni Stockley Parki peakontorisse, kuid jaotatakse ära mitme ruumi vahel.

* Ajakirjanikud. 98 kohta staadionil on reserveeritud ülekande tootmisega seotud inimestele, keda staadioni kõrval võib veel lisaks olla 75. Kirjutavale pressile on eraldatud 25, raadiole 15 kohta. Telestuudiote ja kommenteerimisega seotud inimesi võib staadionil olla 23, rahvusvahelisi kommentaatoreid 15. Kui konkreetse mängu ülekandeõigused ei kuulu just BBC-le, saavad nemad areenile kaks kohta.

*Muud. 4 kohta on broneeritud dopinguküttidele, 6 vastaste skautidele - üks igast kolmest meeskonnast, kes platsil olevate tiimide vastu järgmisena mängivad. Mõlemast klubist võib staadionil olla 2 pressiesindajat.

Staadion jaotatakse ära erinevateks tsoonideks. Näiteks "punasesse tsooni", milleks on väljak ja tunnel, tohivad siseneda vaid 105 inimest.

Tavapärast pressikonverentsi mängu järel ei ole. Treenerid suhtlevad enne ja peale mängu ajakirjanikega videokõne vahendusel.