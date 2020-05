Premier League'i lootused jätkata hooajaga said tagasilöögi: kõrgliigaklubides tuvastati kuus koroonajuhtumit

Suurbritannia valitsus andis jalgpalliklubidele loa alates teisipäevast alustada ühistreeningutega, kuid seda sotsiaalse distantseerumise reegleid arvestades. Sellega seoses viidigi kõikide klubide seas läbi laustestimine. Esmaspäevaks olid testitud 19 meeskonda ning kokku 748 mängijat ja töötajat. Norwich Citylt võeti proovid teisipäeval.

Laustestimise käigus tuli välja kuus koroonaviirusesse nakatunut, kellest kolm on Watfordi liikmed (üks mängija, kaks töötajat - toim) ja üks Burnley abitreener Ian Woan. Kolmanda klubi kohta detaile ei ole avalikustatud.

Watfordi meeskonna kapten Troy Deeney (31) teatas alles nädala alguses, et tema ühistreeningutest osa võtta ei kavatse. "Piisab ainult ühest nakatunust grupis ja mina ei taha sead viirust koju tuua. Minu poeg on ainult viie kuu vanune. Tal on hingamisraskused ning mina ei taha tema tervist rohkem ohtu seada."

BBC teatel peavad haigestunud veetma nädal aega karantiinis.

Premier League'is mängiti viimati 13. märtsil. Hooajaga loodetakse jätkata alates 12. juunist, kuid viimased arengud on neid lootusi pidurdanud.

