Premier League'i klubis tuvastati juba kolmas koroonajuhtum

Pallur, kelle nime ei nimetata ja kes andis viiruseproovi laupäeval, paneb end klubi teatel 14 päevaks karantiini. Eelmised kaks mängijat olid positiivseks osutunud koroonapandeemia alguspäevil.

Premier League'i klubid kohtuvad uuesti esmaspäeval, et arutada projekti Restart tingimusi - just niimoodi nimetavad britid oma liiga taasalustamise plaani.

"See valmistab muret," tunnistas Brightoni tegvjuht Paul Barber Sky Sports'ile. "Hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest, mida me oleme viimase paari nädala jooksul rakendanud, mil mängijad pole treeningutel osalenud, on meil siiski veel üks mängija positiivse proovi andnud."

Premier League'i hooaeg jäi koroonakriisi tõttu pooleli 13. märtsil ning plaanib mängudega ilma pealtvaatajateta jätkata juunis. Enamus klubidel on pidamata üheksa kohtumist.

Liiga juhid tahavad mänge pidada neutraalsetel väljakutel, kuid kolm klubi - Watford, Aston Villa ja Brighton - on sellele kategooriliselt vastu. Meediast on läbi käinud, et vastav ettepanek pannakse hääletusele ning et see läbi läheks, peavad selle poolt olema 20-st klubist 14.

Esmaspäevasel koosolekul arutatakse BBC teatel, kas mängijate lepinguid tuleks hooaja lõpuni pidamiseks pikendada. Hääletus toimub millalgi mai lõpu poole.

