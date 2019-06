Ühtlasi otsib Inglismaa meistriliiga võimalusi, kuidas fännid saaks VARi korduseid vaadata ka nutiseadmete kaudu, kirjutab BBC Sport.

VAR on juba kasutusel enamikes suurtes Euroopa jalgpalliliigades, kuid näiteks Saksamaa Bundesligas ja Hispaania La Ligas pole videokorduseid pealtvaatajatele kunagi näidatud, mis tähendab, et staadionil mängu jälgiv publik ei tea paljudel juhtudel, miks kohtunik just sellise otsuse tegi.