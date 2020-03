Premier League'i jalgpallur nakatus koroonaviirusesse

Kaspar Ruus reporter RUS

Brightoni mängijad (sinises) Foto: Nick Potts, AP

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas palliva Brighton and Hove Albioni tegevdirektor Paul Barber avalikustas, et üks klubi mängijatest on nakatunud koroonaviirusesse.