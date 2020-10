Premier League sattus jalgpallifännide kriitika alla: iga telemängu eest hakatakse kasseerima 17 eurot

Jalgpallifännid on eriti kurjad seetõttu, et väga paljud neist on ostnud oma lemmikklubi mängude vaatamiseks hooajapääsme, kuid Covid-19 koroonakriisi tõttu pealtvaatajaid tribüünidele ei lubata.

Esimesed mängud, mida saab tasuliselt vaadata, on 17. oktoobril peetavad Chelsea - Southampton ja Newcastle - Manchester United.

Ettepanek kiideti heaks reedel Premier League`i aktsionäride koosolekul. Uudis ei tulnud klubidele üllatusena, sest seda plaani oli ette valmistatud üle kuu aja. Kõrgliigameeskondade hääletusel oli selle poolt 19 klubi, vastu hääletas vaid Leicester City.

Kriitikaga on liitunud ka tuntud jalgpallikommentaatorid. Näiteks endine Manchester Unitedi kaitsja Gary Neville, kes töötab Sky Sportsi eksperdina, kirjutas sotsiaalmeedias: "See on tõeliselt halb käik Premier League`i poolt kasseerida 14.95 £ ühe mängu eest, kui kuus kuud on neid näidatud tasuta!"

Jalgpallifännide organisatsioon (Football Supporters Association) kutsus Premier League`i üles oma plaani muutma. "Me kiirustame BT Sporti ja Sky Sportsi tagant, et nad selle hinnakirja üle vaataks," teatas ühenduse pressiesindaja.

"Paljud Premier League`i klubid on juba võtnud fännidelt raha, eriti hooajapileti omanikelt, kes on maksnud mängude eest, mida nad vaatama minna ei saa. Seega oleks vaja kiiremas korras neile poolehoidjatele raha tagasi maksta," rõhutas pressiesindaja.

Premier League pole hetkel välja töötanud ühtegi süsteemi, kuidas hooajapiletite omanikud saaksid tasulisi mänge odavamalt vaadata.

MoneySavingExpert.com kommunaalteenuste toimetaja Gary Caffel ütles, et Inglise meistriliiga kohtleb fänne taas kui lüpsilehmi.



"Olukorras, kus staadionid on suletud, pannakse lojaalsed fännid raske valiku ette. Kas maksta 15 naela täiendavalt iga mängu eest, mis ei sisaldu nende tavapärases tellimuses ja mida näidati eelmise hooaja lõpus tasuta, või jääda ilma oma klubi mängudele kaasaelamise võimalusest. Paljud tunnevad, et neid koheldakse taas nagu lüpsilehmi, kellelt raha välja pressitakse."