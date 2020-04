Premier League peab telejaamadele maksma ligi miljard eurot, kui hooaeg pooleli jääb

Kui käivitub kõige mustem stsenaarium ja hooaeg peaks päris pooleli jääma, jääb Premier League erinevatele telejaamadele pidamata jäänud mängude eest võlgu 865 miljonit eurot. Korstnasse võivad liiga juhid sel juhul kirjutada ka suured sponsorrahad ja piletitulu.

Praktiliselt kindel on see, et hooaja viimased mängud peetakse tühjade tribüünide ees, kui need üldse peetakse. Premier League'i juhid ja Inglise professionaalsete jalgpallurite liit (PFA) arutasid keerulist olukorda laupäeval.

Premier League soovitas reedel klubidel langetada mängijate palku 30 protsenti, et säilitada teiste jalgpalli heaks töötavate inimeste töökohad. Mängijate liit hoiatas, et see võib mõjutada drastiliselt Suurbritannia maksulaekumist ning seeläbi kannataks viirusega võitlev riigi tervishoiusüsteem.