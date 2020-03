Premier League koroonaviirusega plindris: ees on ootamas karmid muudatused

Saareriigi valitsus on teinud juba plaane, kuidas tegutseda koroonaviiruse suurema leviku korral. Avalikkuse ette on toodud plaan, mille kohaselt lubatakse sellisel juhul Premier League'i mängudele maksimaalselt 500 pealtvaatajat. Manchester Unitedi koduväljakul Old Traffordil tähendaks see, et areeni täituvus oleks alla ühe protsendi.

Loomulikult ei oleks Premier League ainus liiga, kus publiku arvu piirama hakatakse. 500 pealtvaatajat oleks sellisel juhul maksimum kõikidel spordivõistlustel.

Suurbritannias on praeguseks tuvastatud 164 koroonaviiruse juhtumit, mis on toonud kaasa juba ka kahe inimese surma.

Euroopa kõige suurema koroonaviiruse levikuga riigis Itaalias peetakse kõiki spordivõistlusi praegu juba publikuta.