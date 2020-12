Portugali meedia: Manchester Unitedi sponsor üritab Ronaldo Old Traffordile tagasi tuua

35-aastane Ronaldo tegi endale Old Traffordil nime aastatel 2003-2009, misjärel siirdus Madridi Reali, kus veetis üheksa hooaega. Alates 2018. aasta suvest pallib Portugali äss Torino Juventuses.

Portugali väljaande Auto Esporte andmetel on Chevrolet langetanud nüüdseks otsuse, et nad pakuvad Manchester Unitedile suurt rahalist tuge, et viiekordne Ballon d’Ori võitja tagasi Inglismaale tuua.

Juventuse spordidirektor Fabio Paratici on aga väitnud, et Ronaldol ei lubata lahkuda. "Tema tulevik on meiega, võin seda kinnitada," ütles Paratic. "Üleminekute osas on iga päev kuulujutte, kuid me ei pööra sellele erilist tähelepanu."

Varem on spekuleeritud, et Juventusel on koroonakriisi tõttu Ronaldole palga maksmisega probleeme ning nad on valmis portugallase järgmisel suvel maha müüma. Novembri keskel kirjutas näiteks Hispaania väljaanne AS, et Ronaldo palk on koguni viis korda suurem kui Juventuse paremuselt teise sissetulekuga mängijal ​​ ehk argentiinlasel Paulo Dybalal. Ronaldo leping Juventusega kehtib 2022. aasta suveni.

Lisaks Manchester Unitedile hoiavad Ronaldoga seotud arengutel silma peal PSG ja Chelsea.