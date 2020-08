Portaal: noor ründetalent on sõlmimas Chelsea´ga viieaastast lepingut

21-aastane sakslane on selle suve Euroopa jalgpalli üks kuumimaid nimesid, keda on pikalt seostatud mitmete tippklubidega, kuid peamiselt just Frank Lampardi hoolealustega. Teadaolevatel andmetel tahab Havertz liituda Lääne-Londoni meeskonnaga ning on juba suuliselt kinnitanud lepingutingimuste sobivust.

Leverkuseni boss Rudi Voller tunnistas sel nädalal, et noormehe osas ei tehta mingit “COVID-i allahindlust” ning teda peetakse organisatsiooni kõige väärtuslikumaks varaks.

Havertz skooris sel hooajal kõikide sarjade peale kokku 17 väravat ning aitas oma kodumeeskonna Euroopa liiga veerandfinaali.